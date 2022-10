Deutsche Verkaufscharts: FIFA 23 punktet auch mit der Legacy Edition auf Nintendo Switch

FIFA 23 gehört wenig überraschend der bisher stärkste Games-Launch des Jahres. Insgesamt verzeichnet Marktanalyst GfK Entertainment die bisher zweitstärkste Verkaufswoche des Jahres im deutschen Games-Handel.

FIFA 23 gelingt der Einstieg auf Platz 1 in den offiziellen PS5-, PS4-, Xbox-Series-, Xbox-One- und Nintendo-Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Ja, leider wird auch die Legacy Edition auf Nintendo Switch kräftig in den Einkaufskorb gelegt. Dazu hat sich der Autor schon 2019 ausführlich ausgelassen – es ist müßig.

Andere Neuerscheinungen hatten es in der letzten Verkaufswoche schwer. Mit Valkyrie Elysium klopfte ein Square-Enix-Spiel an die Charts-Pforten. Für das RPG reicht es zum Auftakt immerhin für die Plätze drei (PS5) und acht (PS4). In den Switch-Top-10 landet Splatoon 3 hinter FIFA 19.

Bildmaterial: FIFA 23, Electronic Arts