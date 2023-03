Etrian Odyssey Origins Collection erscheint in einer Handelsversion für Nintendo Switch

Etrian Odyssey ist zurück. Etwa vier Jahre nach der Veröffentlichung von Etrian Odyssey Nexus im Westen – das war noch für Nintendo 3DS – meldete sich die Dungeon-Crawler-RPG-Serie im Februar bei Nintendo Direct zurück.

Wie so oft bei solchen Comebacks geht es erstmal mit Neuauflagen los. Atlus kündigte die Etrian Odyssey Origins Collection an. Sie beinhaltet die ersten drei Serienteile, die einzeln oder im Bundle für Nintendo Switch und PC-Steam gekauft werden können, wenn sie am 1. Juni 2023 weltweit erscheinen.

Im Westen erfolgt die Veröffentlichung ausschließlich digital. Etwas anderes war bei dieser nischigen Neuauflage wohl auch nicht zu erwarten. Fans dürfen aber wieder in Asien zugreifen. Play-Asia konnte inzwischen bestätigen, dass die asiatische Handelsversion für Nintendo Switch die englischen Texte auf der Cartridge hat.

Günstig wird es nicht, aber das ist die digitale Veröffentlichung auch nicht. 79,99 Euro ruft Atlus im Nintendo eShop auf. 68,55 Euro zzgl. Einfuhrumsatzsteuer und Versand kostet die Handelsversion bei Play-Asia.

Die Spiele erhalten einige neue Features, darunter neue Charakter-Illustrationen, neue Schwierigkeits-Optionen und eine automatische Kartenfunktion sowie Maus-Support auf Steam und angepasste Steuerungsoptionen für Nintendo Switch.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Etrian Odyssey Origins Collection, Atlus