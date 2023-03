Das neue Life by You erinnert nicht ohne Grund an Die Sims und Second Life

Life by You ist eine neue Lebenssimulation von Publisher Paradox Interactive und dem Entwicklerstudio Paradox Tectonic. Die Verantwortlichen planen die große Enthüllung des Titels eigentlich erst am 20. März 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Deshalb ist noch nicht bekannt, für welche Plattformen der Titel erscheinen wird und wann genau das Erscheinungsdatum ist. Trotzdem präsentierte man bei der Paradox Announcement Show 2023 bereits einen ersten Teaser-Trailer, in dem wir uns ein Bild davon machen können, was sich hinter der Simulation versteckt.

Lebt euer Leben in Life by You

Im Trailer ist zu sehen, wie ein Auto durch eine realistisch wirkende Stadt fährt. Des Weiteren ist ein Ausschnitt zu sehen, in dem mehrere Personen in einer Wohnung stehen. Während zwei Figuren sich innig umarmen, läuft ein kleineres Kind an ihnen vorbei. In der Ecke gießt jemand Blumen.

Doch wir können wohl nicht nur die Personen spielen, sondern auch deren Häuser bauen. Außerdem scheint der Titel nicht nur in der Stadt, sondern auch an einem schönen Sandstrand am Meer zu spielen.

Life by You erinnert nicht ohne Grund an Spiele wie Die Sims oder Second Life. Das Spiel wird von Rod Humble geleitet. Er ist als Branchenveteran bekannt, der schon bei der Entwicklung von den eingangs erwähnten Titeln mitgewirkt hat.

Der erste Teaser-Trailer:

