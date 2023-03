Deutsche Verkaufscharts: An Hogwart Legacy führt auch nach fünf Wochen kein Weg vorbei

Hogwarts Legacy zum Fünften, so titelt GfK Entertainment zur aktuellen Wochenauswertung. In den deutschen Verkaufscharts gibt es weiterhin kein Vorbeikommen am Spiel, das weiterhin die Spitze der deutschen PS5- und Xbox-Series-Charts beherrscht.

Hogwarts Legacy hat in dieser Wochen den Multi-Platin-Award vom Branchenverband Game für 600.000 verkaufte Einheiten innerhalb der ersten zweieinhalb Verkaufswochen im Februar erhalten.

Auf beiden Plattformen landet Hogwarts Legacy vor Call of Duty: Modern Warfare II. Neueinsteiger sind – wie bei den anderen Plattformen – in der letzten Woche in den deutschen Verkaufscharts Fehlanzeige.

Stattdessen ist nach zehn Jahren noch einmal Dauerbrenner GTA V das im Handel meistverkaufte Xbox-One-Spiel. Wahnsinn! In der PS4-Hitliste gibt der Klassiker die Krone hingegen an FIFA 23 ab.

Auf Nintendo Switch nehmen Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports wieder ihre Spitzenpositionen ein. Metroid Prime Remastered muss dafür nach seinem Höhenflug die Spitze wieder räumen.

Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games