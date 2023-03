Der Schulstart verzögert sich: Hogwarts Legacy erscheint erst im Mai für PS4 und Xbox One

Zauberlehrlinge, welche die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy für PlayStation 4 und Xbox One erwarten, müssen sich noch etwas länger bis zum Schulstart gedulden. Wie Publisher Warner Bros. Games und Entwicklerstudio Avalanche Software nun via Twitter verkündeten, verzögert sich die Veröffentlichung um einen Monat.

Der Titel erscheint jetzt voraussichtlich am 5. Mai 2023. Im Beitrag des offiziellen Twitter-Auftritts zum Spiel heißt es:

Wir sind überwältigt von Dankbarkeit für die weltweiten Reaktionen der Fans in Bezug auf Hogwarts Legacy. Das Team arbeitet hart daran, das bestmögliche Erlebnis auf allen Plattformen zu liefern, und dafür brauchen wir mehr Zeit. Hogwarts Legacy erscheint am 5. Mai 2023 für PS4 und Xbox One.