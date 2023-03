Das kostenloses Update zu The DioField Chronicle erscheint am 6. März

Bereits Mitte November wurde ein kostenloses Update zu The DioField Chronicle angekündigt. Inzwischen gibt es das konkrete Veröffentlichungsdatum. Am 6. März könnt ihr endlich ein neues Szenario erleben.

In dem neuen Szenario spielt Waltaquin Redditch die Hauptrolle. Die Geschichte steht zur Auswahl, wenn ihr das fünfte Kapitel des Hauptspiels abgeschlossen habt. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Anführerin Waltaquin Redditch und werdet einem neuen Endboss gegenüberstehen.

Für eine neue Herausforderung sorgt der Extra-Modus. In diesem Modus erscheinen hochstufige Gegner bereits ab dem ersten Kapitel. Die Auswahl ist mit einem „New Game+“ verknüpft, sodass ihr die Level, Waffen und Fertigkeiten übernehmt, mit denen ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen habt.

Sollte auch dieser Modus für Veteranen wie euch zu einfach sein, habt ihr ab März die Möglichkeit, die Schwierigkeitsstufe „Very Hard“ zu probieren. Die Kämpfe sind anspruchsvoller, es gibt weniger Beute und die Wiederbelebungszeit wird begrenzt.

The DioField Chronicle ist seit dem 22. September für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, für Xbox Series, Xbox One und für PCs via Steam erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: The DioField Chronicle, Square Enix, Lancarse