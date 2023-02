Wer den Namen „Theatrhythm“ erfunden hat und wie das Spiel sonst heißen würde

In einem Interview im Square Enix Blog wirft Serien-Direktor Masanobu Suzuki einen Blick zurück auf die Entwicklung von Theatrhythm Final Bar Line. Wie oft habt ihr euch beim Tippen von Theatrhythm schon verschrieben? Und wem ist diese Wortschöpfung zuzuschreiben? Das verrät Suzui heute und ihr ahnt es vielleicht schon.

„Der Name „Theatrhythm“ wurde von Herrn Tetsuya Nomura während der Entwicklung des ersten Spiels vorgeschlagen. Es ist ein sehr einzigartiger und unverwechselbarer Name, der nach nichts anderem da draußen klingt, und ich denke, es ist ein großartiger Titel für die Serie“, erklärt Director Masanobu Suzuki.

Na klar – wer außer Mr. 2.8-358/2 sollte auch auf so eine Idee kommen? Vielleicht noch Yoko Taro, aber der arbeitet nicht bei Square Enix. Immerhin: Musik aus NieR findet ihr auch in einem DLC zum neuen Theatrhythm. Wie hätte das Spiel ohne Nomura gehießen?

„Der vorläufige, großartige Titel, den wir uns damals ausgedacht hatten, lautete „FINAL FANTASY is Music, so Suzui im Square Enix Blog, der ihm dazu ein „schmerzliches Lachen“ zuweist. „Übrigens wurde auch der Untertitel für das neueste Spiel „Final Bar Line“ in einem Gespräch mit Herrn Nomura festgelegt“, so Suzui weiter.

„Die Schlüsselwörter „Final Line/Double Bar Line“ ergaben sich aus den musikbezogenen Motiven, die im UI-Design der Notensysteme verwendet werden, und das führte dann zum endgültigen Titel“, erklärt er. Lest unseren Test zu Theatrhythm Final Bar Line hier.

Die Vollversion bietet 385 Songs aus 35 Jahren Final Fantasy, hinzu kommen DLC-Inhalte. Insgesamt landet man so bei über 500 Songs. Auch die Modi Paar-Style sowie den Online-Multi-Kampf stellt man vor.

Bildmaterial: Theatrhythm Final Bar Line, Square Enix, Indieszero