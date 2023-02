Touhou Shinsekai: Longing for an alternative world erscheint weltweit für Konsolen und PCs

Marvelous hat angekündigt, dass das Action-RPG Touhou Shinsekai: Longing for an alternative world weltweit veröffentlicht wird. Das Spiel aus der Touhou-Project-Reihe wird von Ankake Spa (Touhou: Scarlet Curiosity) entwickelt und findet den Weg auf PlayStation, Nintendo Switch und Steam. Einen Veröffentlichungszeitraum gibt es jedoch noch nicht.

Wieder einmal geht es nach Gensokyo. Reimu and Mariasa führen dort ein friedliches Leben, doch das kann natürlich nicht so bleiben. So werden die beiden durch ein Phänomen aus dem Land befördert und treffen dort auf ein mysteriöses Mädchen mit übernatürlichen Kräften.

Ein neuer Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Touhou Shinsekai: Longing for an alternative world, Marvelous, XSEED Games, Ankake Spa