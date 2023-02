Die finale Demo zu Wo Long ist jetzt verfügbar und den Launchtrailer gibt es auch schon

Koei Tecmo und Team Ninja haben heute die Demo zu Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht. Diese ist allerdings zeitlich befristet verfügbar: von heute bis zum 27. März 2023 um 9:59 Uhr deutscher Zeit.

Die finale Demo wird zwei Stages vom Anfang des Spiels enthalten, die in der ersten Demo nicht verfügbar waren: Kapitel 1: Dorf des Unheils und Kapitel 2: Zwei große Helden. Beide Kapitel zeigen die spannenden und intensiven Kämpfe in einer von Dämonen heimgesuchten Fantasy-Version der Drei Reiche, in der sich ein anonymer Milizsoldat in der späten Han-Dynastie durch Wellen von Monstern und feindlichen Soldaten kämpft.