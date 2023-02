Pokémon Sleep: Warum Fans jetzt auf ein plötzliches Comeback des Spiels hoffen

Im Mai 2019 kündigte The Pokémon Company ein „völlig neues Spielerlebnis“ an. Ein Pokémon-Spiel, das sich ums Schlafen dreht. Jahrelang herrschte dann Funkstille zu Pokémon Sleep und man musste eigentlich annehmen, dass The Pokémon Company das Projekt längst eingestampft hat.

Es gehört nicht viel dazu, herauszufinden, dass die Domain PokemonSleep.com jetzt auf die Ankündigung des Pokémon Presents auf der offiziellen Pokémon-Website weiterleitet. Die schnelle Schlussfolgerung: The Pokémon Company wird Pokémon Sleep bei Pokémon Presents am kommenden Dienstag wieder vorstellen.

Erst im Januar sorgte die Website für Aufregung, als sie auf ein Patent von The Pokémon Company weiterleitete. Schon das sollte erhebliche Zweifel aufkommen lassen. Dass The Pokémon Company eine offizielle Website dazu nutzt, um eigene Patente öffentlich einsehbar zu machen, scheint sehr abwegig.

Zweifel kommen auf

Auch die neue Weiterleitung gehört in die Kategorie: Eher unglaubwürdig. The Pokémon Company registriert normalerweise keine neuen Domains für Spiele und Apps. Selbst Spiele wie Pokémon Karmesin und Purpur haben keine eigene Domain, sondern sind Teil der offiziellen Website Pokemon.com und lediglich mit einer Subdomain integriert. Auch auf Pokémon Unite trifft das zu.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Für Spiele wie Pokémon GO (PokemonGoLive.com) und Pokémon Masters EX (PokemonMasters-Game.com) hat The Pokémon Company neben den Auftritten auf Pokemon.com auch eigene Domains registriert.

Bleibt also die einfachste Möglichkeit der Prüfung, das Whois. Hier sind öffentlich einsehbare Daten der Domain-Inhaber ersichtlich. PokemonSleep.com ist über Wild West Domains von Domains By Proxy registriert. Es ist nicht unüblich, dass Publisher ihre Domains über Dritte registrieren. Allerdings trat weder Domains By Proxy noch Wild West Domains bisher für The Pokémon Company in Erscheinung.

Pokemon.com ist beispielsweise von Nintendo of America über CSC Corporate Domains gesichert. PokemonGoLive.com gehört Contact Privacy Inc über Google LLC. Und PokemonMasters-Game.com hat DeNA registriert und dafür GMO Internet genutzt.

Die Domain ist bereits seit 2020 registriert und leitete schon damals auf andere Inhalte weiter. Einst war „The Song of Jigglypuff“. Schon ein bisschen dubios. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Pokémon Sleep bei Pokémon Presents am Montag ein Comeback feiert. Aber es scheint eher unwahrscheinlich, dass PokemonSleep.com hierfür ein Vorbote ist.

So hat The Pokémon Company das Spiel 2019 beschrieben:

Pokémon Sleep, eine App für Mobilgeräte von The Pokémon Company, bietet ein völlig neues Spielerlebnis, bei dem du schon bald jeden Morgen mit Pokémon aufwachen können wirst. Ein neues Gerät, das auf dem Pokémon-Go-Plus-Zubehör basiert, erfasst mittels eingebautem Beschleunigungssensor deine Schlafzeiten und überträgt diese Informationen via Bluetooth auf dein Smartphone. Dieses neue Gerät verfügt über dieselben Funktionen wie das Pokémon-Go-Plus-Zubehör, sodass du tagsüber damit Pokémon Go spielen kannst und nachts Pokémon Sleep.

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company