Pokémon Karmesin und Purpur: Vorhang auf für Paldea – die ersten Kämpfe beginnen im März

Ab sofort könnt ihr euch für das erste Online-Turnier in Paldea anmelden! Das Turnier mit dem passenden Titel „Vorhang auf für Paldea“ beginnt am 10. März um 00:59 Uhr. Bis zum Ende der Kampfphase am 13. März um 00:59 Uhr ist theoretisch die Anmeldung möglich.

Besucht das PokéPortal in Pokémon Karmesin und Purpur und anschließend das Kampf-Stadion. Dort wählt ihr die Online-Kämpfe aus und beantwortet die Fragen zu Region, Land und Altersklasse. Dann könnt ihr unter den offiziellen Turnieren suchen.

Das Turnier wird in Doppelkämpfen mit Pokémon aus dem Paldea-Dex abgehalten. Die einzige Einschränkung ist, dass nur einmal Koraidon oder Miraidon in euer Team aufgenommen werden dürfen. Ein Team besteht aus sechs Pokémon, wobei nur vier am Kampf teilnehmen.

Erweiterung angekündigt

Gestern hatte The Pokémon Company bei Pokémon Presents zum Pokémon Day die erwartete Erweiterung zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. „Der Schatz von Zone Null“ führt euch ab Herbst 2023 in zwei Teilen in die neue Kitakami-Provinz.

via Bisafans, Serebii, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak