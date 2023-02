Der Gameplay-Trailer zu Ys Memoire: The Oath in Felghana

Falcom hat den offiziellen Gameplay-Trailer zu Ys Memoire: The Oath in Felghana veröffentlicht. Das Video präsentiert euch verschiedene Szenen aus dem Action-RPG, darunter actiongeladene Gefechte in den Dungeons und eine kurze Präsentation der Hauptfiguren.

Das ist neu in Felghana

Die Event-Szenen sind nun voll vertont, insbesondere erhält der nimmermüde Rotschopf Adol Christin eine Stimme. Auch die Charakter-Illustrationen wurden überarbeitet, die Originale sind für Retro-Fans jedoch auch enthalten. Neben der HD-Grafik hat man auch am Sound geschraubt. Als Quality-of-Life-Features bietet man einen Tempo-Modus und Hilfen für Anfänger im Action-Genre.

In Japan erscheint Ys Memoire: The Oath in Felghana am 27. April für Nintendo Switch. Leider gibt es derzeit noch keine Ankündigung für den Westen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Ys Memoire: The Oath in Felghana, Falcom