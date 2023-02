Macht Midgar blitzeblank: „Midgar Special Pack“ zu PowerWash Simulator erscheint im März

Dass PowerWash Simulator bald auch in der Welt von Final Fantasy VII für blitzblanke Oberflächen sorgt, berichteten wir bereits. Nun gaben Publisher Square Enix Collective und Entwickler FuturLab bekannt, wann ihr mit dem Hochdruckreiniger nach Midgar könnt. Das „Midgar Special Pack“ soll nämlich am 2. März 2023 erscheinen.

Ein paar frische Informationen zum bald erscheinenden DLC-Paket lieferte man gleich mit. Demnach umfasse das „Midgar Special Pack“ fünf Level, die in der Mako-Stadt angesiedelt sind. Hier haben Don Corneos, Professor Hojos und Heideggers Schergen für allerhand Dreck und Unrat gesorgt. SpielerInnen nehmen also Jobs von Avalanche, aber auch von Shinra an, um dem Schmutz zu trotzen.

Dass SpielerInnen Clouds Hardy-Daytona oder den imposanten Scorpion Sentinel wieder zum Blitzen bringen dürfen, berichteten wir bereits. Tifas berühmte Sektor-7-Bar „Seventh Heaven“ wartet aber ebenso auf eine Grundreinigung wie es die Mako-Ausstellung von Shinra tut. Nicht zuletzt möchte der hochgewachsene Super-Mech Airbuster ordentlich poliert werden.

Ladet die Hochdruckreiniger durch

Bei PowerWash Simulator geht es darum, verschmutzte Locations oder Gegenstände mit einem Hochdruckreiniger sauberzumachen. Neben einem Karriere-Modus bietet das Spiel auch einen spaßigen Online-Koop-Modus und einen Challenge-Modus, in dem es darum geht, unter bestimmten Umständen, wie beispielsweise Zeitdruck, so schnell wie möglich zu reinigen. Der PowerWash Simulator ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs via Steam und den Microsoft Store erhältlich.

Die beliebte Waschsimulation sorgte schon zuvor mit Kollaborationen für Aufsehen. Ein bereits veröffentlichter DLC zu Tomb Raider ermöglicht es, die alte Villa von Lara Croft auf Vordermann zu bringen.

Bildmaterial: PowerWash Simulator, Square Enix, Square Enix Collective, FuturLab