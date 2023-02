Kirby’s Return to Dream Land Deluxe bietet Magalor-Epilog und eine Demo

Nintendo und HAL Laboratory haben die nächtliche Nintendo Direct auch für einen Auftritt von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe genutzt. Das erstaunt nicht, die Veröffentlichung erfolgt nämlich schon am 24. Februar.

Zunächst einmal steht ab sofort eine Demo zur Verfügung. Diese bietet ausgewählte Level aus der Hauptstory und Minispiele für bis zu vier Spieler. Zudem kündigte man den Magalor-Epilog an. Dieser steht nach Abschluss der Geschichte zur Verfügung.

Im Magolor-Epilog schlüpfst du in die Rolle von Magolor und musst dich ohne jegliche Spezial-Power durch eine ganze Reihe neuer, herausfordernder Level kämpfen! Sammle in 20 interdimensionalen Leveln Magiepunkte und Obst-Fragmente, schalte neue Fähigkeiten frei und stelle Magolors Kräfte wieder her!