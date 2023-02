Mit Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook könnt ihr es euch am 26. Mai schmecken lassen

NIS America hat uns heute den Europatermin des Strategie-RPGs Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook aufgetischt. Die Veröffentlichung steht am 26. Mai für Nintendo Switch, PS4 und PS5 an. Es gibt hierzulande englische Texte und eine japanische sowie englische Sprachausgabe.

Im NISA-Online-Store gibt es eine Sammleredition. Für alle Plattformen ist aber auch eine standardmäßige Handelsversion geplant, die aller Voraussicht nach im breiten Handel verfügbar sein wird.

Als Beilage gibt es heute noch einen neuen Trailer, welcher sich mit den Gameplay-Systemen befasst. Neben dem Essen spielen auch Überlebens- und Roguelike-Elemente eine Rolle. In Japan erschien der Titel als Shikabanegurai no Boukenmeshi.

Schnüre deinen Rucksack und lockere deinen Gürtel, bevor du dich in dieses Dungeon-Survival-Abenteuer stürzt! Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook würzt die klassische SRPG-Formel mit einer köstlich spaßigen, auf Kochen basierenden Mechanik. Erstelle einen detaillierten Charakter für deine Gruppe, sammle Ressourcen, Zutaten und Gegenstände während deiner Erkundung und bekämpfe Monster in taktischen Kämpfen. Anschließend kannst du dich am Lagerfeuer zurücklehnen und mit den gesammelten Zutaten Mahlzeiten zubereiten, die dir den nötigen Vorsprung für deine nächste Dungeon-Erkundung verschaffen.

Die Gameplay-Systeme

