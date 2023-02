Japanisches Mario Party: Momotaro Dentetsu von Konami geht in die nächste Runde

Konami hat zum 35-jährigen Jubiläum der Momotaro-Dentetsu-Reihe einen neuen Ableger angekündigt. Bereits der Vorgänger namens Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban war ein riesiger Verkaufshit in Japan und ließ zum Launch sogar Videospielgrößen wie Cyberpunk 2077 hinter sich. Nun bekommt die Brettspiel-Reihe einen weiteren Titel.

Momotaro Dentetsu ist wie Mario Party um die Welt

Der neue Teil trägt den Titel Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru und wird unter der Aufsicht von Shoji Masuda und Akira Sakuma entwickelt. Erstmals in der Reihe spielen wir nicht auf einem flachen Brett, sondern auf einem Globus in 3D-Form. So können SpielerInnen noch besser die Distanzen zwischen unterschiedlichen Ländern und Regionen erleben.

Wie für die Momotaro-Dentetsu-Reihe bekannt, sollen auch in diesem Ableger Personen und Orte auftauchen, die mit bestimmten Orten in Verbindung stehen. Im Trailer sind beispielsweise die Metropolen New York und Paris zu sehen. So sollen auf der Karte viele Sehenswürdigkeiten und lokale Spezialitäten auftauchen, mit denen die Spieler die Geographie und Geschichte der Länder näher kennenlernen.

Es gibt verschiedene Ereignisse, die das Blatt wenden können. An Casino-Stationen können SpielerInnen beispielsweise im Rekordtempo reich werden. Außerdem gibt es historische Personen wie Jeanne Dark.

Die Veröffentlichung des Spiels ist für 2023 geplant und auf ein bis vier SpielerInnen ausgelegt. Den Titel wird es vermutlich nur in Japan geben – auch der erfolgreiche Vorgänger wurde leider nie lokalisiert.

Der japanische Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, Konami