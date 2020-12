Japanische Verkaufscharts: Cyberpunk ist chancenlos gegen Momotaro Dentetsu

In den japanischen Verkaufscharts der Woche vom 7. bis zum 13. Dezember 2020 platziert sich natürlich auch Cyberpunk 2077 in den Top 20. Für die Spitze reichen die 104.000 verkauften Einheiten für PS4 aber nicht. Konamis Brettspieladaption Momotaro Dentetsu kann einmal mehr die Spitze verteidigen. In den Hardware-Charts kann Nintendo Switch weiter zulegen.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 166.774 / 755.084 (+44%)

02./00. [PS4] Cyberpunk 2077 (Spike Chunsoft) {2020.12.10} (¥7.980) – 104.687 / NEW

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 71.455 / 6.175.256 (+25%)

04./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 49.803 / 1.969.790 (+24%)

05./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 31.896 / 3.344.534 (+38%)

06./11. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 30.319 / 367.461 (+42%)

07./00. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 (Sega) {2020.12.10} (¥4.990) – 26.346 / NEW

08./15. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.427 / 1.619.297 (+66%)

09./17. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 22.886 / 3.926.512 (+77%)

10./16. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 22.414 / 1.657.894 (+52%)

11./13. [NSW] Pokémon Schwert & Schild + Erweiterung (Pokémon Co.) – 21.264 / 92.265 (+37%)

12./08. [NSW] Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Koei Tecmo) – 18.806 / 255.964 (-19%)

13./20. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 18.761 / 427.367 (+61%)

14./02. [NSW] Derby Stallion (Game Addict) {2020.12.03} (¥7.800) – 16.911 / 91.155 (-77%)

15./23. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 15.874 / 64.918 (+85%)

16./24. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 13.942 / 3.636.490 (+66%)

17./22. [NSW] Pokémon Schwert & Schild (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 13.852 / 3.830.974 (+57%)

18./27. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 13.319 / 455.474 (+92%)

19./00. [NSW] Dokapon Up! Mugen no Roulette (Aqua Plus) (¥5.800) – 9.334 / NEW

20./29. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 8.925 / 950.776 (+41%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 229.698 (204.622)

PS5 – 11.056 (11.893)

PS4 – 9.154 (3.055)

XBS – 1.411 (1.622)

3DS – 553 (490)

XB1 – 38 (28)

via ResetEra, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED