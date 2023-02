Erstmal nur Zukunftsmusik: Neues Etrian Odyssey dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen

Im Zuge der kürzlichen Nintendo Direct kündigte man die Etrian Odyssey Origins Collection an. Das nahm sich Atlus zum Anlass, um in einem begleitenden Livestream über die Spielesammlung zu sprechen. Und Hinweise auf den neuen Eintrag in der Serie zu geben. Soviel vorweg: Bis uns ein neues Etrian Odyssey ins Haus steht, dürfen wir uns noch eine ganze Weile gedulden.

Das erwartet uns in der Etrian Odyssey Origins Collection

Etrian Odyssey Origins Collection enthält HD-Remaster der ersten drei Einträge in Atlus‘ Etrian-Odyssey-Serie von Dungeon-Crawling-Rollenspielen. Das erste Spiel wurde 2007 für den Nintendo DS veröffentlicht und ließ SpielerInnen eine Gruppe von Abenteurern zusammenzustellen, die das mysteriöse Yggdrasil-Labyrinth erkunden – ein riesiges unterirdisches Geflecht aus Wäldern, das in der Nähe der kleinen Stadt Etria entstanden ist.

Der einzigartige Aspekt der Serie ist, dass SpielerInnen ihre Dungeon-Karten selbst zeichnen. Während sie durch das Labyrinth vordringen, müssen SpielerInnen also Wände, Böden, versteckte Abkürzungen und Ähnliches kartieren und Routen planen, um etwa mächtigen Feinden zu entgehen.

Die Spiele in der „Origins Collection“ erhalten einige neue Features – darunter neue Charakter-Illustrationen, neue Schwierigkeits-Optionen und eine automatische Kartenfunktion sowie Maus-Support auf Steam und angepasste Steuerungsoptionen für Nintendo Switch. Außerdem winken neu überarbeitete Grafiken, wobei sowohl die 3D-Dungeons als auch die 2D-Charakter- und Monsterillustrationen nun in HD-Qualität präsentiert werden. Kampfeffekte wurden gegenüber den Originalspielen ebenfalls verbessert.

Weitere Ergänzungen sind die Möglichkeit, aus drei Schwierigkeitsoptionen auszuwählen; eine Auto-Mapping-Funktion; zusätzliche Speicherplätze und Online-Unterstützung für die See-Quests von Etrian Odyssey III. Darüber hinaus hat Serienkomponist Yuzo Koshiro ein neues Kampfthema für Etrian Odyssey III: The Drowned City aus dem Ärmel geschüttelt.

Ein neuer Ableger? Erstmal nur Zukunftsmusik

Den aktuellsten Ableger der Serie stellt Etrian Odyssey Nexus dar, das 2018 in Japan und 2019 weltweit für Nintendo 3DS erschien. Im Juli 2018 teaserten die Entwickler zudem ein neues Projekt an, um das es im Folgenden allerdings schnell wieder still wurde. Im Livestream ging man nun kurz auf die Fortführung der Reihe ein.

Wie aus den Kommentaren der EntwicklerInnen – etwa ab der 57-Minuten-Marke des Streams – hervorgeht, sollten wir in absehbarer Zeit nicht mit einem neuen Ableger rechnen. Das Spielkonzept sei auf die DS- bzw. 3DS-Systeme mit ihren zwei Bildschirmen zugeschnitten gewesen. Man wolle nun also die Resonanz und Feedback zur Origins Collection abwarten und bei der möglichen Entwicklung eines Nachfolgers verarbeiten.

Sprich: Streicht einen neuen Ableger der Reihe fürs Erste von eurem Wunschkalender und schaut stattdessen in die angekündigte Spielsammlung rein. Die Etrian Odyssey Origins Collection umfasst die ersten drei Serienteile für Nintendo Switch und PC-Steam und soll am 1. Juni 2023 erscheinen.

Der japanische Atlus-Livestream

Bildmaterial: Etrian Odyssey Origins Collection, Atlus