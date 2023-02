Deutschland: Die Top 20 der meistverkauften Spiele aus 2022 bietet einige Überraschungen

Der Branchenverband Game präsentiert – neben diversen anderen Marktdaten – im Monatstakt die Top 20 der deutschen Verkaufscharts. Nun zog der Verband zusammen mit Games Sales Data (GSD) und ISFE ein Resümee für das gesamte vergangene Jahr 2022.

Abgebildet sind dabei „die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften neu erschienenen Spiele 2022.“ Lediglich die digitalen Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem eShop sind nicht enthalten.

Anders als die wöchentlichen Rankings von GfK Entertainment, in der nur die Zahlen des Handels ausgewertet werden und nach Plattformen sortiert wird, gibt sich hier also ein recht umfassendes Bild.

Auf dem Siegertreppchen macht es sich – wenig verwunderlich – Platzhirsch EA SPORTS FIFA 23 bequem. Platz 2 geht an das erste von zwei Pokémon-Abenteuern aus 2022: Pokémon Legenden: Arceus. Nochmal: die digitalen Verkäufe aus dem eShop sind nicht inbegriffen; die neu gedachte Monsterhatz kam offensichtlich also sehr gut an.

Platz 3 geht an das Fantasy-Meisterwerk aus dem Hause FromSoftware: Elden Ring. Mit seinem Sprung auf Rang 9 überrascht uns Kirby und das vergessene Land – und landet damit vor God of War: Ragnarök. Darauf hätte man vielleicht auch nicht unbedingt Haus und Hof gewettet. Die gesamte Liste:

via game, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak