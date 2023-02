A New World: Konzert feiert Final Fantasy in Kürze in gleich drei deutschen Städten

Musik auf die Ohren! Für viele am liebsten Final-Fantasy-Musik und noch lieber von einem Live-Orchester. Die Corona-Pandemie machte das schwer, doch inzwischen sind Konzerte wieder an der Tagesordnung. Die teilweise mehrfach verschobene Final-Fantasy-Konzertreihe „A New World“ kann jetzt endlich ihre Auftritte in Deutschland vollführen.

In den nächsten Tagen ist A New World: intimate music from Final Fantasy an gleich drei deutschen Standorten. Am 24. Februar geht das Konzert im Robert-Schumann-Saal in Düsseldorf über die Bühne. Gleich im Anschluss findet das Konzert ab 25. Februar im Mozartsaal in Stuttgart statt und schließlich am 26. Februar in der Glocke in Bremen.

A New World möchte „frischen Wind in das vielseitige Repertoire von Final-Fantasy-Musik“ bringen. Eric Roth wird das Kammermusikensemble führen, das neue Arrangements von Klassikern und „Überraschungen“ der Serie von Nobuo Uematsu und dem Final-Fantasy-erfahrenen Arnie Roth aufführt.

Online gibt es – auch aufgrund der Kurzfristigkeit – nur noch wenige Möglichkeiten. Düsseldorf ist vergriffen, für Stuttgart sind derzeit noch Tickets in jeder Kategorie verfügbar, für Bremen verweist Eventim darauf, dass Tickets nicht mehr zustellbar seien. Wohnt ihr in der Nähe, erkundigt ihr euch am besten per Telefon bei den Veranstaltungsorten, ob eventuell noch Restkarten an den Abendkassen verkauft werden.

