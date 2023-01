Tomb Raider geht in Serie: Amazon entwickelt Serienadaption mit Phoebe Waller-Bridge

Dass sich die berühmte Schatzjägerin Lara Croft nicht nur im Rahmen von virtuellen Videospielabenteuern in gefährliche Gräber wagt, wissen wir bereits. Immerhin widmete man der passionierten Archäologin im Laufe der Jahre zahlreiche Filmumsetzungen. In Serie ging Tomb Raider allerdings noch nicht – bis jetzt.

Tomb-Raider-Rundumschlag

Wie der Hollywood Reporter nun berichtet, arbeitet Amazon an einer Serienadaption der beliebten Reihe. Hierbei soll Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) eine tragende Rolle übernehmen – sie liefert die Drehbücher und agiert zudem als ausführende Produzentin.

Wie bereits berichtet, arbeiten Amazon und Crystal Dynamics an einem neuen Videospielableger – ein neuer Film ist auch in Planung. Passend dazu beschreibt Amazon seine Pläne, „eine vernetzte Welt von Tomb Raider aufzubauen, in der das Videospiel, die Fernsehserie und der Film auf ähnliche Weise miteinander verbunden sind, wie es Marvel bereits vorgemacht hat.“

Für Indiana Jones und der Ruf des Schicksals schwingt sich Waller-Bridge – an der Seite von Harrison Ford – bald übrigens selbst in gefährliche Abenteuer. Keine schlechten Voraussetzungen, also! Wann die Serienadaption zu Tomb Raider veröffentlicht werden soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

via Hollywood Reporter, Bildmaterial: Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, Eidos Montréal, Crystal Dynamics