Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: Zack-Figur im Remaster-Design zu Play Arts Kai vorgestellt

Square Enix hat eine neue Figur zum Zack Fair angekündigt. Die Figur soll als Teil der Reihe Play Arts Kai erscheinen. Zack ist wie auch Cloud ein Söldner der Elite-Truppe SOLDAT und der Hauptcharakter des Spin-offs Crisis Core: Final Fantasy VII, das Square Enix kürzlich neu aufgelegt hatte.

Das Design dieser neuen Figur ist an das Charakterdesign des Remasters angelehnt. Bei uns findet ihr natürlich auch einen ausführlichen Test zu Crisis Core Reunion.

Play-Arts-Qualität mit vielen Details

Die Play-Arts-Kai-Figur zeigt Zack mit dem allseits bekannten Buster Sword. Wie es für Play-Arts-Kai-Figuren üblich ist, werden auch bei dieser Figur mehrere Kleinteile mitgeliefert, die es einem ermöglichen, die Figur in verschiedene Posen zu versetzen. Außerdem verfügt die Figur auch über die typischen Kugelgelenke, um sie so flexibel wie möglich zu halten.

Im amerikanischen Square-Enix-Store ist die Figur beriets für 189,99 US-Dollar vorbestellbar. Der europäische Square Enix Store wird wohl in Kürze nachziehen. In Japan soll die Auslieferung bereits am 24. Juni 2023 stattfinden. In Nordamerika wird die Figur allerdings erst im Oktober 2023 erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix, Play Arts Kai