Suikoden I & II HD Remaster: Neues Gameplay-Video zeigt mächtige Runen-Attacke

Konami hält sich noch bedeckt, was Suikoden I & II HD Remaster angeht. So halten wir uns mit den kleinen Gameplay-Clips über Wasser, die man regelmäßig an Umfragen anschließend auf dem Twitter-Account veröffentlicht.

Bei einer weiteren Umfrage stellte man vier Rune-Attacks zur Wahl und die Fans entschieden, dass sie die Blue Gate Rune sehen wollten – und zwar mit großem Abstand! Das 17 Sekunden lange Video aus dem Remaster könnt ihr euch bei Twitter ansehen. Zuvor hatte Konami nach der liebsten Unite Attack aus Suikoden gefragt. Hier gewann die „Five Squirrel Attack“, die man vor einigen Tagen präsentierte.

Zu den Verbesserungen und neuen Features zählt Konami überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD, aktualisierte Effekte, neue Umgebungsgeräusche und Kampf-Soundeffekte in HD auf. Aber auch bei Quality-of-Life-Aspekten hat man mit automatischem Speichern, Kampf-Vorspulfunktion und Dialogprotokoll etwas vor.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars soll dieses Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Steam erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami