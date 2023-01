Pokémon Karmesin und Purpur: Das nächste 7-Sterne-Raid bietet ein mysteriöses Pokémon

Am kommenden Wochenende habt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur erneut die Gelegenheit, das Liberlo mit Titanenzeichen zu fangen. The Pokémon Company gab darüber hinaus jetzt einen Ausblick zu den nächsten Raid-Events. Und es wird interessant.

Passend zum Valentinstag werdet ihr vom 13. Februar bis zum 16. Februar auf Zwieps treffen. Darüber hinaus soll schon am 10. Februar das nächste 7-Sterne-Raid stattfinden und bis zum 13. Februar andauern. Dabei trefft ihr auf ein bisher noch unbekanntes Pokémon.

Zu den bisherigen 7-Sterne-Raids hatte The Pokémon Company mit der Ankündigung stets auch das Pokémon kommuniziert, doch diesmal ist das nicht der Fall. Wie Liberlo und Glurak wird aber auch das mysteriöse Pokémon wieder ein Titanenzeichen tragen und kann nur einmal gefangen werden.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak