Miracle Snack Shop: Eure Imbissbude eröffnet noch im Januar auch auf PlayStation 4

Publisher CFK und der koreanische Entwickler TalesShop werden Miracle Snack Shop am 26. Januar 2023 für PlayStation 4 veröffentlichen. Es gibt englische Texte. Es handelt sich um eine Mischung aus Management- und Dating-Sim, die seit 2018 bereits für PC-Steam und seit 2021 für Nintendo Switch erhältlich ist.

Die Story, ein bisschen verrückt: Seolhwa Cha schlägt sich so durch sein Leben und landet schließlich in einer Imbissbude. Es bleibt aber keine Zeit, Trübsal zu blasen, denn die Geschäftslaufen mies. Den Rest der Story kann man wohl selbst kaum glauben:

Auf dem Dachboden findet er eine Art … Portal? Und aus diesem Portal tritt eine … Königin als einer anderen Welt?! Während er der „Salzkönigin“ Philia Shaved Ice serviert, unternimmt Seolhwa den ersten Annäherungsversuch an sie … „Worauf wartest du, Eisschnitzer? Die Königin wünscht ein Shaved Ice.“ So beginnt eine eisige, aber herzergreifende Liebesgeschichte in der Imbissbude!