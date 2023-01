Nachproduziert: Diese Zelda-amiibo könnt ihr jetzt wieder zum Normalpreis bekommen

Das passiert oft: Nintendo produziert zur Veröffentlichung neuer Serien-Ableger ältere amiibo nach. Mit der Veröffentlichung von Zelda: Tears of the Kingdom im Mai kommen wir jetzt in den Genuss vieler längst verschollener amiibo, darunter vor allem der Link aus Ocarina of Time und Wolf-Link.

Media Saturn hat sie bereit zur Bestellung:

Auch das Recken-Set, das nur noch völlig überteuert zu haben war, dürfte für viele Zelda-Fans und amiibo-Sammler interessant sein. Darüber hinaus ist der Wächter erhältlich, auch Reiter-Link und Bogenschütze-Link sind aktuell verfügbar.

