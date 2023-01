My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax! Game erscheint im April in Japan

Die Visual Novel My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax! Game soll laut MAGES am 27. April in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Mit diesem Titel erscheint der dritte Teil innerhalb der Reihe My Teen Romantic Comedy SNAFU.

Was geschieht mit dem Service-Club?

Der Protagonist Hachiman Hikigaya und die anderen Mitglieder des Service-Clubs stecken in einer Krise. Obwohl sie den Auftrag einer Handelskammer erfüllt haben, wurden sie gar nicht erst zugelassen und von der Schule auch nicht anerkannt.

Die einzige Möglichkeit, die derzeitige Aktivität des Clubs zu schützen, besteht darin, einen weiteren Auftrag der Handelskammer anzunehmen und diesen zu erledigen.

My Teen Romantic Comedy SNAFU ist eine beliebte Light Novel-Serie, die bereits über 10 Millionen Exemplare in Umlauf gebracht hat. Bisher sind drei TV-Anime-Adaptionen und zwei Videospiel-Adaptionen erschienen. Mit My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax! Game wird nun die dritte Adaption in Form eines Videospiels veröffentlicht. Die Geschichte bietet sechs originelle Routen. In der limitierten Version des Spiels befindet sich eine Blu-ray als Bonus.

Der Teaser-Trailer zu My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax!

Der Inhalt der Limited Edition

via Gematsu, Bildmaterial: My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax! Game, MAGES