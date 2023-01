Deutsche Verkaufscharts: Gemächlicher Start ins neue Jahr, angeführt von GTA und Call of Duty

In den deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, geht es zum Jahresbeginn ziemlich ruhig daher. GfK Entertainment titelt: „GTA V macht Call of Duty die PS4-Spitze streitig“. Wenn es schon nur um die PS4-Spitze geht, dann scheint nicht viel los gewesen zu sein.

Meistverkaufter PS5- und Xbox-Series-Titel bleibt Call of Duty: Modern Warfare II. In den PS4-Charts kann, wie bereits erwähnt, Dauerbrenner GTA V dem Shooter den Platz streitig machen. GTA V führt darüber hinaus auch die Xbox-One-Rankings an.

Auch die Nintendo Switch kann die Langeweile in den aktuellen Chart nicht vertreiben. Mario Kart 8 Deluxe geht vor Nintendo Switch Sports ins Ziel. Das war auch schon in der Vorwoche so.

Gepflegte Beständigkeit statt erwartungsvollem Neujahrsschwung ist bei den weiteren Plattformen angesagt: Der Landwirtschafts-Simulator 22 verteidigt ebenso erfolgreich den PC-Games-Thron wie Mario Kart 8 Deluxe das Nintendo Switch-Zepter.

Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare II, Activision Blizzard, Infinity Ward