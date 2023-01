Mama-mia: Mario und Luigi bekommen ihre eigene Pizza und hier könnt ihr sie bald kaufen

Super Mario und seinen grünen Bruder gibt es in zwei Farben, aber in allen Formen. Manchmal auch zum Essen. 2021 gab es zum Beispiel für begrenzte Zeit verschiedene Haribo-Tüten, dekoriert mit Mario, Luigi, Peach und anderen Charakteren.

Jetzt folgt eine weitere Kooperation mit der Freiberger Lebensmittel GmbH. Die bringt in Kürze, so berichtet es GamesMarkt, die neue Marke „Pizzatainment“ auf den Markt, mit der man Tiefkühlpizza und Brandings verbinden will. Ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber die beiden Firmen waren sich wohl einig, dass Super Mario hier ein gutes Debüt für die neue Marke abgeben würde.

Ab dem 6. Februar werden Pizza-Kartons im Mario/Luigi-Stil und Wario/Waluigi-Antlitz die Kühlregale von Rewe, Edeka, Aldi, Globus, Netto und Penny schmücken. Mario und Luigi bieten euch (natürlich) eine klassische Salami-Pizza an, während sich in der Waluigi/Wario-Box eine Vierkäse-Pizza versteckt.

Werdet ihr sie probieren?

