GoldenEye 64 ist jetzt erhältlich und Nintendo feiert dies mit … N64-Büroklammern

Ab sofort ist GoldenEye 64 für Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspass und Xbox-Fans verfügbar. Die Neuauflage des Klassikers geisterte monatelang als Gerücht durch die Medien, jetzt ist sie endlich da. Nintendo feiert das mit … Büroklammern.

Im Nintendo-Newsletter zum Start von GoldenEye 64 kündigte man Büroklammern als kommende physische Prämie im My Nintendo Store an. Für eure „streng vertraulichen Unterlagen“ will man „demnächst“ ein Set aus fünf N64-Büroklammern zur Verfügung stellen. Darauf muss man erstmal kommen. 300 Platin-Punkte solltet ihr euch schon mal zurücklegen. Wenn es losgeht, erfahrt ihr es am schnellsten bei Nerdy Deals.

Die Switch-Version bietet übrigens im Vergleich zur neuen Xbox-Version einen echten Online-Mehrspielermodus neben dem klassischen, lokalen 4-Spieler-Splitcreen-Modus. Das ist auch einer der Gründe, warum ihr GoldenEye 64 heute nochmal spielen solltet, glaubt Nintendo – und liefert zwei weitere:

Lass dich von dem Stil und dem Soundtrack von GoldenEye 007 zurück in die 90er versetzen.

Erlebe geballte Geheimagenten-Action, wann und wo du willst – auf Nintendo Switch.

Na, wenn das nichts ist.

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: GoldenEye 007, Rare