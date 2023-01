Infografik zeigt die beliebtesten Pokémon aller Länder und es gibt einige Überraschungen

Pikachu ist ohne Zweifel das bekannteste aller 1.008 Pokémon, die inzwischen im Pokédex stehen. Selbst Menschen, die nicht wissen, dass Pikachu ein Pokémon ist, kennen Pikachu. Aber ist Pikachu auch das beliebteste Pokémon? Nicht überall.

Enter The Toy Zone hat Google-Daten ausgewertet und eine tolle Infografik erstellt, die euch zeigt, welches Pokémon in welchen Regionen am beliebtesten ist. Wie ihr seht, ist Pikachu nach wie vor in sehr vielen Ländern die Nummer eins.

Darüber hinaus ergibt sich aber ein buntes Bild. Evoli (Venezuela, Japan, Litauen) taucht einige Male auf, ebenso wie Mew (Ungarn, Ukraine, Bulgarien und Frankreich). Für Überraschungen sorgen Rossana (Kongo) oder auch Paras (Indien) und Karpador (Oman). Die USA stehen mit Gegnar ziemlich alleine da, aber dessen Beliebtheit in den Staaten dürfte auch bekannt sein.

Für Deutschland führt die Statistik Lapras auf. Das Transport-Pokémon gewinnt auch in der Schweiz und in Österreich sowie in den Niederlanden. Ist Lapras denn euer Lieblings-Pokémon?

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen, The Pokémon Company