Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty Modern Warfare II landet den Hattrick

Nach der umsatzstarken Weihnachtszeit legen die deutschen Verkaufscharts eine kleine Verschnaufpause ein. Dementsprechend wird es ruhig in den deutschen Handelsverkaufscharts.

Für Call of Duty: Modern Warfare II reicht es somit zum Hattrick. In den PS4- und Xbox-Series sowie PS5-Charts landet Call of Duty auf dem ersten Platz. In den PS5-Rankings verdrängt Call of Duty damit God of War Ragnarök.

Longseller Grand Theft Auto V wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und präsentiert sich als PS4-Vizesieger und Xbox-One-Spitzenreiter. Nicht schlecht. Ausgerechnet nach der Weihnachtsvöllerei rutscht Nintendo Switch Sports in den Switch-Rankings auf Platz 2 hinter Mario Kart 8 Deluxe zurück.

