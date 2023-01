Deutsche Verkaufscharts: One Piece Odyssey legt einen gelungenen Start hin

One Piece Odyssey ist die erste große, japanische Veröffentlichung des Jahres und in Deutschland legte das Spiel einen gelungenen Start hin. Die Konkurrenz war nicht riesig, aber den PS5-Thron vor Call of Duty: Modern Warfare II muss man sich erstmal schnappen. Das gelang One Piece Odyssey!

Auf PS4 konnte das JRPG die Silbermedaille holen, hier war nur FIFA 23 besser. Auf Xbox Series geht es etwas ruhiger her, hier gibt es an der Spitze keine Veränderung. Call of Duty führt vor Far Cry 6, das wieder auf Rang 2 vorrückt.

Auch auf Nintendo Switch verändert sich die Top 2 nicht im Vergleich zur Vorwoche. Mario Kart 8 Deluxe, das 2021 das physisch am häufigsten verkaufte Spiel in Deutschland auf Nintendo Switch war, bleibt auf dem Goldplatz vor Nintendo Switch Sports.

