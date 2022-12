Tomb Raider: Das Debüt von Lara Croft auf Nintendo Switch verschiebt sich auf das nächste Jahr

Im Oktober 2022 hatten Square Enix und Crystal Dynamics, damals noch in trauter Zweisamkeit, die Veröffentlichung von zwei Tomb-Raider-Spielen für Nintendo Switch angekündigt.

2022 sollten Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris eigentlich für Nintendos Hybridkonsole erscheinen. Nun ist das Jahr fast beendet, wie ihr wisst.

Feral Interactive, zuständig für die Portierung der Spiele, hat jetzt die unvermeidliche Verschiebung auf das kommende Kalenderjahr angekündigt. Im Rahmen dessen antwortete man auch auf eine Nachfrage eines Fans zu einer physischen Veröffentlichung. Das ziehe man in Erwägung, aber diese Pläne sind noch nicht final.

