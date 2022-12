The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel erhält zum Anime auch ein Mobile-Game

Im Januar startet der Anime The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War. Nicht nur in Japan, sondern durch Crunchyroll auch in Europa. Nun legt man im nächsten Jahr auch noch ein Mobile-Spiel zum Anime nach. Das RPG entsteht bei UserJoy Japan, es erzählt zudem eine neue Geschichte und führt neue Charaktere ein. Aus Trails of Cold Steel III übernimmt man das Gameplay-System „ARCUS II“.

UserJoy hat schon in der Vergangenheit mit Falcom zusammen Spiele entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel The Legend of Heroes: Akatsuki no Kiseki.

Darum geht es im Anime

Während die vierteilige Videospielreihe den Abenteuern von Rean Schwarzer und seiner Gruppe in Erebonia folgt, legt die Anime-Serie einen anderen Fokus. Die Serie soll die Handlung aus der Sicht eines neuen Charakters namens Lavian Winslet erzählen. Schauplatz wird Nord-Ambria, im Nordwesten Zemurias, sein.

Lavian bildet dabei eine Truppe zusammen mit Martin S. Robinson, Iseria Frost und Talion Drake bei den Northern Jaegers. Zusammen sollen sie eine riskante Undercover-Mission in Erebonia ausführen. Aber auch Rean Schwarzer hat einen Auftritt.

Erste Bilder zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War, Falcom, UserJoy Technology