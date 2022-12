Super Mario Bros. Film wird von Mario-Spielzeug im McDonald’s Happy Meal begleitet

Der Kinostart von Der Super Mario Bros. Film ist noch einige Monate entfernt, aber die Promotion läuft schon bald auf Hochtouren. Mitten drin auch ist auch diesmal McDonald’s.

In Japan werden bereits Flyer verteilt, welche die Figuren zeigen, die in wenigen Wochen in den japanischen Happy Meals sein werden. Kurz vor Weihnachten geht es demnach los.

In drei Wellen werden Figuren, basierend auf dem Super-Mario-Franchise, Teil der Happy Meals sein. Am 23. Dezember sind eine Woche lang Figuren von Mario, Peach, Toad und Donkey Kong enthalten.

Ab dem 30. Dezember gibt es dann Luigi, Bowser einen Mario im Kart und eine Figur, die nach einem Luma aussieht, aber nicht benannt ist. In einer dritten Welle sind ab dem 6. Januar noch einmal alle Spielzeugfiguren verfügbar.

Es ist bislang nicht bekannt, ob es auch in Deutschland „Super Mario“-Spielzeug in den Happy Meals geben wird. Zeit ist noch genug: Am 23. März 2023 geht der Film in Deutschland erst an den Start.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment