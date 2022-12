Genshin Impact lockt im Januar mit einer echten Kunstausstellung nach Paris

Genshin Impact präsentiert sich in Form einer echten Kunstausstellung. Vom 3. bis zum 10. Januar 203 wird man bei der Ausstellung „Aventure sans fin en Teyvat“ bisher unveröffentlichte Hintergründe, Konzeptzeichnungen und Fankunst präsentieren. Highlight ist ein 14 m² großes 3D-Modell der Spielwelt Teyvat.

Ihr merkt es schon am Titel der Ausstellung: Sie ist in Frankreich, konkret Paris, beheimatet. Übersetzt heißt der Titel „Endlose Abenteuer in Teyvat“. Die Ausstellung ist in vier Kapitel unterteilt. Zunächst erwartet BesucherInnen die Welt mit ihren verschiedenen Landschaften, Kreaturen und Kulturen.

Die Figuren und deren Entstehungsprozesse spielen im zweiten Kapitel die Rolle. Das dritte Kapitel ist der Musik gewidmet, dabei werden auch Videos ausgewählter Orchesterdarbietungen gezeigt. Kapitel vier zeigt SpielerInnen-Geschichten und Fan-Art.

In Kürze erwartet Fans das Update auf Version 3.3 zu Genshin Impact. Allen voran gibt es ab dem 7. Dezember das Ingame-Kartenspiel Geniale Beschwörung. Die Haupthandlung von Sumeru ist zwar zu Ende, aber es gibt eine Reihe neuer Aktionen und zwei mächtige neue Kameraden: den Wanderer und Faruzan.

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo