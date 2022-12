Streit beigelegt: Youtube-Doku über Heroes of Hyrule ist wieder verfügbar

Im Oktober berichtete Did You Know Gaming? über ein Zelda-Spiel, das nie entwickelt wurde. Das Spiel wurde als Heroes of Hyrule bekannt und es ging nie über einen 22-seitigen Pitch hinaus. Eingereicht von: Retro Studios. Ziemlich interessant für alle, die es mit Nintendo und Zelda halten.

Doch Anfang Dezember hat Nintendo hat dafür gesorgt, dass die Dokumentation von Did You Know Gaming? wegen Urheberrechtsverletzung offline genommen wird. Eine ziemliche Enttäuschung für interessierte Nintendo-Fans und Videospielhistoriker.

Entsprechend große Kreise zog die Entscheidung von Nintendo, die von vielen Medien begleitet wurde. Jetzt gibt Did You Know Gaming? an, dass der Streit beigelegt wurde. Das Video ist unter dem alten Videolink wieder online. Man verbreitete dieses Statement:

„Wir haben gewonnen. Das Video zu Heroes of Hyrule ist wieder online. Vielen Dank an alle, die darüber getwittert haben, und an die Websites, die darüber berichtet haben. Wir haben keinen Zweifel daran, dass die negativen Reaktionen eine Rolle dabei gespielt haben, dass Nintendo einen Rückzieher gemacht hat. Außerdem hat uns YouTube bestätigt, dass es sich tatsächlich um Nintendo und nicht um einen Betrüger handelt.“

Das Video ging also ursprünglich tatsächlich aufgrund von einer aktiven Bemühung durch Nintendo offline, gibt Did You Know Gaming? an. Ob Nintendo jetzt von selbst reagiert hat oder ob es tatsächlich eine rechtliche Auseinandersetzung gab, geht aus dem Statement nicht hervor. Fakt ist: Die Doku ist zurück.

via GoNintendo, Bildmaterial: Zelda: Breath of the Wild, Nintendo