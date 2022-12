Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty liegt am häufigsten unterm Weihnachtsbaum

In der Weihnachtswoche dominierte das im Oktober veröffentlichte Call of Duty: Modern Warfare II erneut die deutschen Verkaufscharts des Handels. Der Shooter dürfte demzufolge unter etlichen Weihnachtsbäumen gelegen haben.

Call of Duty: Modern Warfare II hält im Xbox-Series-Ranking Far Cry 6 auf Distanz und verdrängt in den PS4-Charts God of War Ragnarök auf die zweite Stelle. Kratos kann immerhin den PS5-Thron zurückerobern, hier landet Call of Duty nur auf dem zweiten Platz.

Auf Xbox One dominierte GTA V und in den Nintendo-Charts werden die Weihnachtsplätzchen bereits abtrainiert: Nintendo Switch Sports schafft es, die Spitze vor Mario Kart 8 Deluxe zu verteidigen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare II, Activision Blizzard, Infinity Ward