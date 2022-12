Monster Hunter: Producer Tsujimoto verspricht „zahlreiche kostenlose Updates“ zu Sunbreak

Mit einem neuen Video begrüßt Monster-Hunter-Producer Ryozo Tsujimoto in diesen Tagen die Fans in den sozialen Netzwerken. In der Botschaft dankt er den Fans für die anhaltende Unterstützung und verspricht selbige auch zurück. Man plane 2023 noch „zahlreiche kostenlose Titel-Updates“ zu Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Neben den Glückwünschen für die Weihnachtszeit erinnert Tsujimoto außerdem daran, dass Monster Hunter Rise im Januar 2023 neue Plattformen erobert. Monster Hunter Rise geht dabei auch im Xbox Game Pass an den Start.

Vor wenigen Tagen ist das dritte Titel-Update zu Monster Hunter Rise: Sunbreak erschienen und bisher sind nur zwei weitere für den Winter und den Frühling geplant. Das Schaubild zu den Updates verspricht aber eine „Fortsetzung“.

Bildmaterial: Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom