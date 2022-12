In Final Fantasy VII Remake: Macher sprechen über die „Wahrheit“, von der nur Aerith weiß

In Final Fantasy VII Remake Revisited besuchen die EntwicklerInnen von Final Fantasy VII Remake seit Monaten die einzelnen Kapitel des Remakes und erinnern sich ab besondere Design- und Entscheidungsprozesse, die sie in einem Interview besprechen. Inzwischen ist das neue Kapitel veröffentlicht.

Darin geht es auch um Aeriths Zimmer im Shinra-Gebäude und um ihr Wissen. SpielerInnen von Final Fantasy VII Remake werden bemerkt haben, dass Aerith mehr weiß als die anderen Charaktere. Wir wissen auch, dass die Moiren versuchen, den Lauf der Geschichte zu bewahren. Dafür greifen sie immer wieder ein.

Doch als die Gruppe in Aeriths Zimmer ist, scheint eigentlich keine Gefahr zu bestehen. Aerith unternimmt keine Handlung, die ihr Schicksal oder das der Gruppe irgendwie ändern konnte. Die Macher wurden deshalb gefragt, warum die Moiren an dieser Stelle eigentlich eingreifen.

„Wenn Aerith von den Dingen sprechen würde, die sie weiß und allen hier die Wahrheit enthüllen würde, dann könnte das die vorgesehene Zeitlinie verändern, weshalb die Moiren da sind, um sie davon abzuhalten und den Fortgang der Ereignisse zu wahren“, erklärt Co-Director Motomu Toriyama dazu.

„Aerith kannte vielleicht die Zukunft, aber ihre „Erinnerungen“ waren zu diesem Zeitpunkt schon von den Moiren gestohlen worden“, so Toriyama weiter. Einige dieser Erinnerungen dürften auch in dem beeindruckenden, riesigen Wandgemälde von Aerith festgehalten worden sein. Auch dazu haben die Macher einige Ausführungen.

„Die anfängliche Idee beim Hintergrund-Design war, dass das hier ein gewaltiges Gemälde sein sollte, das von Aerith im Alter zwischen 4 und 7 Jahren angefertigt wurde. Sie begann mit Blumen und Kreaturen, die sie aus den Bilderbüchern kopierte, die man ihr gab“, so Environment Artwork Artist Mizushi Sugawara.

Doch das war nicht alles. „Sie ging dann langsam über zum Aufmalen der Geschichte des Cetra-Volkes, mit der sie ihre Mutter über Volksmärchen vertraut machte. Jeder Teil wurde als eigenes Bild gemalt, aber das Interessante daran ist, wie sie alle Teile miteinander verband, indem sie in einem unbewussten Ausdruck der Cetra-Philosophie, dass alles miteinander verknüpft ist, den Strom des Lebens zeichnete“ so Sugawara weiter.

Wie es weitergeht, erfahren wir mit Final Fantasy VII Rebirth. Das soll laut den EntwicklerInnen „noch mehr Überraschungen“ bieten als Final Fantasy VII Remake. Man darf also gespannt sein.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO