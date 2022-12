Bandai Namco präsentiert neuen Gameplay-Trailer zu Digimon World: Next Order

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Digimon World: Next Order veröffentlicht. Das Video stellt einige Charaktere vor und stellt besondere Merkmale der „(wieder)entdecken Digimon-World-Serie“ (Zitat Pressemeldung) vor. Auch der Züchtungsprozess wird vorgestellt.

Zusätzlich zum Spiel wird das „Bonus Item Set“ verfügbar sein, das ein Parameter-Boost-Set und zwei spezielle „Cores“ für die Digitation zu Omegamon und Imperialdramon PM enthält. Dieses Bonus-Set wird dauerhaft mit der digitalen Version des Spiels angeboten und ist für die physische Version erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Digimon World: Next Order erscheint am 22. Februar 2023 für Nintendo Switch und PCs in Europa. Eine physische Veröffentlichung* gibt es für Nintendo Switch, die bereits vorbestellbar ist. Für PS4 ist die Portierung bereits erhältlich.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Digimon World: Next Order, Bandai Namco, B.B. Studio, Hyde