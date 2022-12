Abschied von Ash und Pikachu: Die neue Anime-Staffel zu Pokémon geht neue Wege

The Pokémon Company hat eine neue Anime-Staffel zu Pokémon angekündigt und schon mit dem Key-Artwork wird deutlich, dass Fans (endlich) Abschied von Ash und seinem Pikachu nehmen können und müssen. Zwei neue Protagonisten namens Liko und Roy werden durch die Staffel führen, an ihrer Seite sind die Paldea-Starter.

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren erstmals Weltmeister werden und hat wohl alles erreicht, was es im Pokémon-Universum zu erreichen gibt. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer.

Ash bekommt mit einer neuen Kurz-Serie mit 11 Folgen noch einen letzten Abgesang spendiert. Die Serie „Aim to be a Pokémon Master“ geht am 13. Januar 2023 in Japan an den Start. Dazu sagt The Pokémon Company:

Nach Ashs historischem Sieg als Pokémon-Weltmeister und Champ – der Höhepunkt seines sich über 25 Jahre erstreckenden Abenteuers – können Fans seine Reise mit einer Kollektion besonderer Folgen zum Abschluss von „Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie“ feiern und in diesem letzten Kapitel für Ash und sein Pikachu einen Blick auf die mögliche Zukunft des stärksten Trainers der Welt werfen.

Seht nachfolgend die Ankündigungen in Form eines Videos und einen Trailer zu Ashs Abschied in 11 Folgen, der bisher nur auf Japanisch vorliegt. Was sagt ihr zu diesen emotionalen Entwicklungen?

Die Ankündigung:

Trailer zum Kurz-Anime:

