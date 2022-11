The Callisto Protocol: Live-Action-Spot steht dem Spiel in Sachen Spannung in nichts nach

Zuletzt war The Callisto Protocol für die Inhalte seines Season-Pass in der Kritik. Neben neuen Spielmodi und einer neuen Story-Episode beinhaltet dieser Season-Pass auch zahlreiche neue Todesanimationen.

Fans werfen den Machern vor, diese für den kostenpflichtigen DLC zurückgehalten zu haben. Glen Schofield dementierte das: Diese Inhalte seien noch nicht einmal in Arbeit.

Der neue Live-Action-Spot lenkt die Aufmerksamkeit jetzt wieder auf das Spiel selbst. Ein Live-Action-Filmchen zu einem derartigen Horror-Spiel, da ist man natürlich gespannt. In Japan wurde The Callisto Protocol mutmaßlich aufgrund seines Gewaltgrads gecancelt. Und das etwa 90-sekündige Video steht dem Spiel in Sachen Spannung wohl in nichts nach.

In Deutschland hat The Callisto Protocol wie erwartet ein USK-18-Siegel erhalten. Dass dafür keinerlei Anpassungen notwendig waren, kam für manche doch überraschend. So ist es aber – The Callisto Protocol erscheint auch hierzulande zu 100 % ungeschnitten am 2. Dezember 2022.

Der Live-Action-Spot:

