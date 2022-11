Kirby und das vergessene Land meldet auch aus Deutschland beeindruckende Verkaufszahlen

Der Branchenverband game hat die neuen Sales Awards für den zurückliegenden Monat Oktober verliehen. Der Verband zeichnet Spiele aus, welche eine Schallmauer in Deutschland durchbrechen. Im letzten Monat waren das:

Call of Duty: Modern Warfare II – 500.000 Einheiten

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – 500.000 Einheiten

Kirby und das vergessene Land – 200.000 Einheiten

Kirby und das vergessene Land wurde mit Veröffentlichung des letzten Nintendo-Geschäftsberichts erst zum meistverkauften Kirby aller Zeiten gekürt. Der neue Sales Award zeigt, dass sich dieser Erfolg auch in Deutschland widerspiegelt.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga kommt auf inzwischen kumuliert 500.000 Einheiten. Call of Duty: Modern Warfare II kann diese Schallmauer schon kurz nach dem Launch in Deutschland durchbrechen. Das Spiel erschien am 28. Oktober 2022.

Die Daten basieren auf Erhebungen des Marktforschers GfK. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Verkaufscharts von GfK beinhalten die Erhebungen für den game Sales Award auch gemeldete Digitalverkäufe durch die Publisher.

via game, Bildmaterial: Kirby und das vergessene Land, Nintendo, HAL Laboratory