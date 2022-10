Sword and Fairy: Together Forever erscheint jetzt auch noch für Xbox und im Microsoft Store

Publisher E-Home Entertainment und Softstar bringen Sword and Fairy: Together Forever für Xbox Series, Xbox One und PCs (Microsoft Store) heraus. Die Veröffentlichung ist für den 3. November geplant.

Together Forever ist schon lange für PC-Steam erhältlich und erhielt kürzlich durch die erste Konsolen-Veröffentlichung für PS4 und PS5 neuen Wind. Die chinesische Sword-and-Fairy-Reihe ist schon lang, bei Steam heißt das Spiel auch noch Sword and Fairy 7.

Lass dich von einer ausgeklügelten Story mitreißen, die in der chinesischen Mythologie fußt, und begegne faszinierenden Charakteren mit jeweils eigener Hintergrundgeschichte, Motivation und Persönlichkeit. Verschiedene Clans aus Menschen, Göttern und Dämonen stehen kurz vor einem gewaltigen Krieg. In dieser angespannten Lage sind Heldenmut und Schurkentum oft eine Frage der Perspektive, es gibt keine schwarz-weißen Antworten auf moralische Fragen.

Die ebenfalls versprochene Handelsversion für PlayStation lässt weiter auf sich warten. Hier arbeitet man mit Serenity Forge zusammen und Liebhaber des Haptischen müssen sich bis Anfang 2023 gedulden.

via Gematsu, Bildmaterial: Sword and Fairy: Together Forever, Eastasiasoft, Softstar