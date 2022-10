Noch mehr Exklusivspiele? Bayonetta-Macher glauben an noch stärkere Nintendo-Beziehung

In einem neuen Interview mit VGC erklärt PlatinumGames CEO Atsushi Inaba, dass die Bayonetta-Macher in Zukunft an eine noch stärkere Bindung zu Nintendo glauben.

Seit einigen Monaten arbeitet Yakao Yamane als Vize-Präsident bei PlatinumGames. Yakao Yamane war zuvor Managing Director von Nintendo of Europe und wechselte nach langen 27 Jahren zum Bayonetta-Entwickler.

VGC fragte nach, ob die Beziehung zu Nintendo nach dem Beginn von Yamanes Engagement bei PlatinumGames vielleicht noch enger geworden sei. Yamane habe Nintendo nicht im Streit verlassen, weshalb man bei PlatinumGames glaubt, in Zukunft eine noch stärkere Beziehung zu Nintendo aufbauen zu können.

„Nun, Yamane hat Nintendo natürlich nicht unter schlechten Bedingungen verlassen, und die Partnerschaft, die wir mit Nintendo haben, ist für uns im Moment sehr wichtig und wird auch in Zukunft weiter bestehen“, erklärt Inaba dazu.

„Ich denke, dass PlatinumGames mit dem Beitritt von Yamane-san zu uns eine noch stärkere Beziehung zu Nintendo aufbauen kann. Das kann nur positiv für PlatinumGames sein. Wir sind also sehr froh, ihn an Bord zu haben“, so die Antwort von Atsushi Inaba.

In den letzten Jahren hat Nintendo immer wieder auch für Exklusivspiele mit dem Third-Party-Entwickler zusammengearbeitet. In der Wii-U-Ära entstand The Wonderful 101 und vor allem erweckte man Bayonetta von den Toten.

Außerdem entwickelte PlatinumGames Astral Chain exklusiv für Nintendo Switch und schon zuvor durfte man mit Star Fox Zero sogar an eine Nintendo-Marke. Zuletzt schoss PlatinumGames mit Babylon’s Fall daneben – das Spiel entstand gemeinsam mit Square Enix.

