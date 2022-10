Nintendo Direct: Am Donnerstag geht es um den Animationsfilm zu Super Mario Bros.

Wir wussten bereits, dass es den ersten Trailer zum Super Mario Bros. Movie am 6. Oktober um 22 Uhr geben wird. Dies im Rahmen der New York Comic Con. Chris Pratt, die Film-Stimme von Mario, war vom Trailer bereits begeistert.

Für die Trailer-Premiere lässt es sich Nintendo nicht nehmen, eine Sonderausgabe zu Nintendo Direct auszustrahlen. Bei YouTube seid ihr live dabei. Ausdrücklich wird es keine Informationen zu Videospielen geben.

In die Kinos kommt der Streifen am 7. April 2023, dies zumindest in Nordamerika. Japan ist am 28. April an der Reihe. Unten seht ihr zudem das Artwork zum Film.

Die Nintendo Direct am 6. Oktober um 22:05 Uhr

Artwork

Bildmaterial: Nintendo