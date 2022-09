Super Mario Bros. Animationsfilm: Die Trailer-Premiere lässt Chris Pratt frohlocken

Bei Nintendo Direct grenzte Shigeru Miyamoto den Start von Super Mario Bros. auf Frühjahr 2023 ein. Man habe dem Streifen in der letzten Zeit „den letzten Feinschliff verliehen“. 2019 wurde die neue Verfilmung angekündigt, doch Szenen aus dem Film gab es bis heute nicht.

Das wird sich aber sehr bald ändern. Wie die New York Comic Con stolz verkündet, wird man am 6. Oktober um 22 Uhr deutscher Zeit erstmals den ersten Teaser-Trailer zum kommenden Film von Nintendo und Illumination präsentieren. Nebenbei nannte man auch den konkreten Kinostart mit dem 7. April 2023.

Fans weltweit sind gespannt wie Marios Latzhose. Chris Pratt, der nicht ganz unumstritten Mario synchronisiert, hingegen nicht mehr. Er hat das Video schon gesehen und natürlich ist es fantastisch. „Ich habe den Teaser-Trailer gerade zum allerersten Mal selbst gesehen. Ich bin einfach hin und weg. Du wirst es auch sein, das verspreche ich dir. Dieser ist SEHR speziell. Ich kann es kaum erwarten“, kommentierte er überschwänglich bei Twitter.

Ist Spike mit von der Partie?

Details zum Inhalt des Animationsfilms gibt es bis heute nicht. Einzig bisher unbestätigte Hintergründe. Schauspieler und Comedian Sebastian Maniscalco plauderte 2021 bei einem Podcast relativ beiläufig aus, dass er eine Rolle im Super Mario Bros. Animationsfilm übernimmt.

„Ich spiele Spike, ihren Boss“, so Maniscalco damals. Und da beginnt auch schon die ziemlich tiefgreifende Mario-Lore. Foreman Spike war nämlich ein Charakter im NES-Spiel Wrecking Crew von 1985. In diesem Spiel, das noch vor Super Mario Bros. erschienen ist, versucht ihr in der Rolle von Mario mit einem schweren Hammer bestimmte Objekte zu zerstören.

Auch Spike, ein Vorarbeiter, war mit von der Partie. Er sabotierte aber ständig Marios Vorhaben. Spike tauchte auch noch einmal in Wrecking Crew ’98 von 1998 auf, das nur in Japan erschienen ist. Ansonsten spielte er keine große Rolle in der langen Mario-Geschichte.

Bildmaterial: Nintendo