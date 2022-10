Final Fantasy VII The First Soldier lockt Fans mit Chocobo-Rennen in die vierte Saison

An Chocobo-Rennen haben die meisten Final-Fantasy-Fans wohl durchwachsene Erinnerungen. Kein Grund für Final Fantasy VII The First Soldier, solche Rennen nicht auch zu nutzen. Aktuell könnt ihr in dem Free-to-Play-Game die Chocobo Time Trials bestreiten.

Ein Trailer stellt euch die rasanten Rennen vor. Sie stehen nur begrenzte Zeit zur Verfügung und ihr könnt euch auf diese Weise natürlich einige Boni sichern, darunter bis zu 50 Shinra-Pack-Tickets.

Inzwischen befindet sich Final Fantasy VII The First Soldier in der vierten Saison. Die meisten Fans dürften sich aber eher auf Final Fantasy VII Ever Crisis freuen, um das es leider schon eine ganze Weile ruhig ist.

30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten.

Die Chocobo-Rennen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam